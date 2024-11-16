У США демократи зацікавилися, навіщо Ілон Маск телефонував до Росії

У США закликають розслідувати повідомлення про дзвінки Ілона Маска до російських посадовців, зокрема до президента Путіна, через загрози національній безпеці.

Про це заявили два високопосадовці-сенатори-демократи у листі, яке має у своєму розпорядженні агентство Reuters.

«Повідомлення про те, що мільярдер Ілон Маск провів кілька телефонних розмов із російськими посадовцями, зокрема з президентом Володимиром Путіним, мають бути розслідувані Пентагоном і правоохоронними органами з міркувань національної безпеки», - пише агентство.

Ілон Маск, призначений на державну посаду за президентства Дональда Трампа, як керівник SpaceX контролює мільярдні контракти з Пентагоном і розвідувальними службами.

Сенатори Джин Шахін та Джек Рід звернулися до генпрокурора США та генінспектора Пентагону із закликом перевірити участь Ілона Маска у програмах SpaceX через повідомлення про його розмови з російськими посадовцями. Вони пропонують розглянути можливість його відсторонення, що передбачає виключення з певних контрактів і привілеїв.

У листі, оприлюдненому в п’ятницю, законодавці заявили, що «відносини між відомим противником США та паном Маском, який отримує мільярди доларів державного фінансування, викликають серйозні питання щодо його надійності як підрядника уряду та володаря допуску».

Кілька демократичних законодавців публічно закликали провести розслідування зв'язків Маска з Москвою після того, як минулого місяця Wall Street Journal повідомила про ймовірний контакт. Однак лист до американських посадовців, які могли б розпочати таке розслідування, раніше не публікувався.

Заклик Шахіна та Ріда до федерального розслідування є малоймовірною спробою, оскільки Трамп готується повернутися до Білого дому за підтримки Маска, який витратив понад 119 мільйонів доларів на його передвиборчу кампанію і був призначений співкерівником майбутнього Департаменту ефективності уряду обраного президента.

SpaceX, Маск та Пентагон не відповіли на запити про коментарі. Пентагон і Міністерство юстиції також не надали відповіді на подібні запити.

Про російські контакти

У 2022 році з'явилися повідомлення, що Ілон Маск спілкувався з російськими офіційними особами, зокрема з президентом Володимиром Путіним, щодо війни в Україні та можливого застосування ядерної зброї. Маск спростував ці заяви, стверджуючи, що його розмови з Путіним стосувались лише космосу. Однак у жовтні 2023 року Wall Street Journal, посилаючись на неназвані джерела, повідомила, що Маск провів кілька бесід з російськими чиновниками, включаючи Путіна та Сергія Кірієнка, першого заступника глави адміністрації Росії.

Ці контакти викликали занепокоєння у сенаторів США, які наголосили на необхідності розслідування, оскільки Маск має доступ до секретної інформації, пов'язаної з його компанією SpaceX, яка виконує великі контракти з Пентагоном та НАСА. Сенатори заявили, що такі зв'язки можуть становити загрозу національній безпеці США, особливо на фоні загострення напруженості в космосі після російської агресії в Україні.

Нагадаємо, Ілон Маск провів таємну зустріч з послом Ірану в ООН Аміром Саїдом Іравані у Нью-Йорку. За інформацією іранських джерел, обговорювалася можливість зменшення напруги між США та Іраном.

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