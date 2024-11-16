Блінкен запевнив, що Україна отримає від США всю заплановану допомогу до інавгурації Трампа

До 20 січня Україна отримає всю допомогу, яка була запланована.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден направить всі раніше заплановані кошти на допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа, тоді як партнерам по НАТО необхідно забезпечити українців всім необхідним у 2025 році.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Associated Press.

"Президент Байден узяв на себе зобов’язання забезпечити, щоб кожен долар, наявний у нашому розпорядженні, був витрачений у період до 20 січня", — сказав він.

Блінкен заявив, що країни НАТО повинні забезпечити, щоб українці мали гроші та боєприпаси для війни у 2025 році, або щоб Україна вела переговори з позиції сили.

Крім того, Держсекретар уточнив, що США будуть "адаптуватися і пристосовуватися" до новітнього обладнання, яке вони відправляють, лад не назвав деталей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європа благає Байдена максимально допомогти Україні до приходу Трампа.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський повідомив, коли говоритиме з Трампом про завершення війни.

Читайте також: