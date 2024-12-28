Муженко рассказал, что сейчас бы посоветовал Сырскому

Виктор Муженко пожелал, чтобы руководство Александра Сырского и всей системы привело нас к тому, чтобы мы могли остановить сначала эту агрессию, а затем и разгромить российские войска на территории Украины.

Главкому Александру Сырскому следует просто сосредоточиться на выполнении своих функциональных обязанностей как именно военного лидера с высоким авторитетом для всех ВСУ.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины (2014-2019 годы), ныне ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института ВСУ, генерал Виктор Муженко, отвечая на вопрос, что бы он сейчас посоветовал Александру Сырскому.

"Одним словом очень трудно определиться, что я мог бы ему посоветовать. Есть ряд проблемных вопросов, на которые необходимо обратить внимание. Это во-первых. Главное – я бы ему посоветовал просто сосредоточиться на выполнении своих функциональных обязанностей как именно военного лидера из высоким авторитетом для всех ВСУ. И этот авторитет, это лидерство должны быть завоеваны его работой, его решениями, его способностью управлять процессами и, соответственно, дай Бог, чтобы его руководство и не только его, а всей системы привело нас к тому, чтобы мы могли остановить сначала эту агрессию, а затем и разгромить российские войска на территории Украины", – резюмировал он.

Ранее Муженко сообщил, может ли установление четких сроков службы повлиять на численность ВСУ.

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