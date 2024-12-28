Экс-головком объяснил, какие планы у России в отношении Покровска.

Россия не планирует напрямую захватывать Покровск, а стремится заблокировать город.

Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор Муженко в интервью для Радио Свобода.

Военный заявил, что блокирование города Покровск "является более выгодным для российской армии, поскольку позволяет минимизировать собственные потери и одновременно создает значительные проблемы для обороны украинских сил".

"Это будет гораздо дешевле для них, с точки зрения и ресурсов, возможно, не ресурсов, а с точки зрения потерь своих. И сейчас они это и делают. Они обходят с юга, планируют обойти Покровск и выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей. И даже зайти в Днепропетровскую область", - отметил экс-головком.

По его словам, войска России пытаются обойти Покровск с юга, с целью заблокировать стратегические транспортные пути, в частности линию Славянка-Межевая. Это значительно ограничит поставки в Покровск и создаст реальную угрозу окружения не только этого города, но и Мирнограда и окружающих территорий.

"Если восточнее этой линии перерезать железнодорожные пути, два направления и две автомагистрали, которые там идут, то это сразу ограничивает снабжение Покровска. То есть логистику обрезает. Остается только еще одно направление - это на Доброполье и на Лозовую. Там есть еще с севера на юг. Где-то в районе Доброполья или, возможно, где-то Раденское. Там есть такой населенный пункт. Перерезается и это, тогда Покровск фактически оказывается в окружении", - отметил бывший главнокомандующий.

Муженко отмечает, что в случае реализации этого сценария последствия могут быть "крайне опасными".

"Это будет означать, что мы фактически Донбасс оставили россиянам", - заявил Муженко.

Он подчеркнул, что "такое развитие событий является одним из вероятных вариантов действий российской армии и требует решительных действий со стороны украинского военного командования".

Напомним, российские войска продолжают атаки на Торецк, используя штурмовые отряды, преимущественно состоящие из нарушителей дисциплины.

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