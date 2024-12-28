В ГУР назвали количество российских войск в Украине

Россия пока не увеличивает силы для наступательных операций.

На временно оккупированных территориях Украины находится около 600 тысяч российских военных. Их количество остается постоянным в последнее время.

Об этом в интервью "Новости.LIVE" сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, потери российских войск колоссальны и демонстрируют тенденцию к росту.

"Те рекрутинговые мобилизационные меры, которые принимает враг, направлены, прежде всего, на пополнение потерь, потому что они колоссальны и имеют тенденцию к увеличению", — сказал Юсов.

Ранее в ГУР сообщалось, что на временно оккупированных территориях размещены 35 тысяч человек "росгвардии".

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