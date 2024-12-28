У ГУР назвали кількість російських військ в Україні

Росія поки не нарощує сили для наступальних операцій.

На тимчасово окупованих територіях України наразі перебуває приблизно 600 тисяч російських військових. Їхня кількість залишається сталою протягом останнього часу.

Про це в інтерв'ю "Новини.LIVE" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

З його слів, втрати російських військ є колосальними й демонструють тенденцію до зростання.

"Ті рекрутингові мобілізаційні заходи, які вживає ворог, спрямовані насамперед на поповнення втрат, бо вони колосальні і мають тенденцію до збільшення", - сказав Юсов.

Раніше у ГУР повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях розміщені 35 тисяч осіб "росгвардії".

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