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У ГУР назвали кількість російських військ в Україні

У ГУР назвали кількість російських військ в Україні

Російський солдат / Фото: Associated Press

Росія поки не нарощує сили для наступальних операцій.

На тимчасово окупованих територіях України наразі перебуває приблизно 600 тисяч російських військових. Їхня кількість залишається сталою протягом останнього часу.

Про це в інтерв'ю "Новини.LIVE" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

З його слів, втрати російських військ є колосальними й демонструють тенденцію до зростання.

"Ті рекрутингові мобілізаційні заходи, які вживає ворог, спрямовані насамперед на поповнення втрат, бо вони колосальні і мають тенденцію до збільшення", - сказав Юсов.

Раніше у ГУР повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях розміщені 35 тисяч осіб "росгвардії".

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