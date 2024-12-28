Ексголовком пояснив, які плани має Росія щодо Покровська

Росія не планує безпосередньо захоплювати Покровськ, а прагне заблокувати місто.

Про це заявив колишній головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко в інтерв'ю для Радіо Свобода.

Військовий заявив, що блокування міста Покровськ "є більш вигідним для російської армії, оскільки дозволяє мінімізувати власні втрати і водночас створює значні проблеми для оборони українських сил".

"Це буде набагато дешевше для них, з погляду і ресурсів, можливо, не ресурсів, а з точки зору втрат своїх. І зараз вони це і роблять. Вони обходять з півдня, планують обійти Покровськ і вийти на кордон Донецької і Дніпропетровської областей. І навіть зайти в Дніпропетровську область", - зазначив ексголовком.

За його словами, війська Росії намагаються обійти Покровськ з півдня, з метою заблокувати стратегічні транспортні шляхи, зокрема лінію Слов’янка-Межова. Це значно обмежить постачання до Покровська та створить реальну загрозу оточення не тільки цього міста, а й Мирнограда та навколишніх територій.

"Якщо східніше цієї лінії перерізати залізничні колії, два напрямки і дві автомагістралі, які там йдуть, то це відразу обмежує постачання Покровська. Тобто логістику обрізає. Залишається тільки ще один напрямок – це на Добропілля і на Лозову. Там є ще з півночі на південь. Десь в районі Добропілля або, можливо, десь Раденське. Там є такий населений пункт. Перерізається і це, тоді Покровськ фактично опиняється в оточенні", - зазначив колишній головнокомандувач.

Муженко зазначає, що в разі реалізації цього сценарію наслідки можуть бути "вкрай небезпечними".

"Це означатиме, що ми фактично Донбас залишили росіянам", - заявив Муженко.

Він наголосив, що "такий розвиток подій є одним із ймовірних варіантів дій російської армії і вимагає рішучих дій з боку українського військового командування".

Нагадаємо, російські війська продовжують атаки на Торецьк, використовуючи штурмові загони, що переважно складаються з порушників дисципліни.

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