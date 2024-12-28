Умерла главная героиня фильма "Ромео и Джульетта"

Британская актриса Оливия Хасси, известная многим по фильму 1968 года "Ромео и Джульетта", умерла.

Артистки не стало на 74-м году жизни. Печальное известие сообщил режиссер Марк Вестис в Instagram. Он отметил, что Оливия умерла от онкологии. Так, в 2008 году ей диагностировали рак молочной железы. В 2018 году произошел рецидив.

Смерть застала звезду в ее собственном доме. В сообщении на официальной странице Хасси в Instagram отмечается, что возле больной актрисы до последнего были ее самые родные. У Оливии остались трое детей, внуки и муж.

"С глубокой грустью сообщаем о смерти Оливии Хасси, которая 27 декабря мирно умерла дома в окружении своих близких. Оливия была прекрасным человеком, чье тепло, мудрость и чистая доброта окутывала жизнь всех, кто ее знал. Оливия прожила жизнь, полную страсти, любви и преданности искусству, духовности и доброте к животным", — написали родные в фотоблоге.

Оливия Хасси и Леонард Вайтинг / Фото: Getty Images

Отметим, первую славу 15-летней Хасси принес фильм "Ромео и Джульетта" режиссера Франка Дзеффирелли, где она сыграла главную роль Джульетты. За актерскую деятельность звезда получила "Золотой глобус". Вскоре поклонники по достоинству оценили ее роль в фильме ужасов Боба Кларка "Черное Рождество". Также артистку можно увидеть в ряде картин, как "Иисус из Назарета", "Айвенго", мини-сериале "Оно" и многих других.

Интересно, что в 2022 году Оливия Хасси вместе с другими коллегами из "Ромео и Джульетты" обвинили студию Paramount в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Ибо она вместе с актером Леонардом Вайтингом, игравшим Ромео, снимались обнаженными, когда были несовершеннолетними. Однако дело они проиграли.

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