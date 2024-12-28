В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

Известно, что в нескольких регионах аварийные отключения будут действовать с 15:00 до 18:00.

Экстренные отключения света в субботу, 28 декабря, были введены в трех областях Украины.

Об этом сообщили пресс-службы "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и ДТЭК Днепропетровские электросети

По приказу НЭК "Укрэнерго" аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

"Получена команда от НЭК "УКРЭНЕРГО" о том, что ГПО на сегодняшний день отменено и получено распоряжение на введение ГАО с 15:00 до 18:00 в объеме 2 очередей", — отметили в пресс-службе "Полтаваоблэнерго".

Кроме того, с 15:00 до 18:00 аварийные отключения будут применяться в Сумской области. В то же время на сайте ДТЭК Днепропетровские электросети сообщили о введенных экстренных отключениях электроэнергии.

Напомним, эксперт объяснил, почему заявление Фицо не повлияет на энергосистему Украины.

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