Ученые возродили библейское дерево из 1000-летних семян

Дерево может быть связано с библейским "цори".

Ученые смогли воскресить семена, обнаруженные в пещере в Иудейской пустыне еще в 1980-х годах.

Об этом сообщило издание IFL Science.

Радиоуглеродное датирование показало, что семена имеют возраст более 1000 лет, а его ДНК указывает на род деревьев, упомянутых в Библии. Этот вид дерева, получивший название "Шеба", относится к роду Commiphora, семейства Ладан и Мирра.

Дерево выросло в высоту до трех метров за 14 лет, и теперь ученые имеют возможность изучить его характеристики. Хотя дерево морфологически похоже на другие виды Commiphora, его ДНК подтвердило, что Шеба отличается от известных видов.

Вполне вероятно, что Шеба является потомком деревьев, которые когда-то росли в регионе Южного Леванта, охватывающем современные Израиль, Палестину и Иорданию. Изначально считалось, что это дерево может быть легендарным "Иудейским бальзамом", описанным еще в античности, но новые исследования опровергли эту гипотезу.

"Основываясь на приведенных выше выводах, мы опровергли нашу первоначальную гипотезу о том, что "Шева" - это исторический иудейский бальзам, который культивировали в этом регионе в древности, и рассмотрели вторую гипотезу, чтобы объяснить идентичность древних пророщенных саженцев Commiphora", - говорится в сообщении.

Вместо этого, на основе фитохимического анализа, исследователи предполагают, что Шеба может быть связана с библейским "цори" - смолой, которая использовалась для исцеления.

Это дерево имеет значительное количество пентациклических тритерпеноидов, соединений, способствующих заживлению ран, а также противовоспалительные и антибактериальные свойства. Кроме того, обнаружен высокий уровень сквалена — органического соединения, полезного для ухода за кожей.

Семена Шебы были найдены в пещере в Иорданской рифтовой долине Мертвого моря. Вероятно, они попали туда благодаря животным, хотя существует возможность, что семена были сохранены людьми с целью повторного введения ценного вида.

Напомним, ученые заявили, что жизнь на Марсе, вероятно, спрятана глубоко в коре планеты.

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