Вчені відродили біблійне дерево з 1000-річного насіння

Дерево може бути пов'язаним з біблійним "цорі".

Вчені змогли воскресити насіння, яке було виявлено в печері в Юдейській пустелі ще в 1980-х роках.

Про це повідомило видання IFL Science.

Радіовуглецеве датування показало, що насіння має вік понад 1000 років, а його ДНК вказує на рід дерев, згаданих у Біблії. Цей вид дерева, який отримав назву "Шеба", належить до роду Commiphora, родини Ладан і Мирра.

Дерево виросло заввишки до трьох метрів за 14 років, і тепер вчені мають можливість вивчити його характеристики. Хоча дерево морфологічно схоже на інші види Commiphora, його ДНК підтвердило, що Шеба відрізняється від відомих видів.

Цілком імовірно, що Шеба є нащадком дерев, які колись росли в регіоні Південного Леванту, що охоплює сучасні Ізраїль, Палестину та Йорданію. Початково вважалося, що це дерево може бути легендарним "Іудейським бальзамом", описаним ще в античності, але нові дослідження спростували цю гіпотезу.

"Грунтуючись на наведених вище висновках, ми спростували нашу початкову гіпотезу про те, що "Шева" — це історичний юдейський бальзам, який культивували в цьому регіоні в давнину, і розглянули другу гіпотезу, щоб пояснити ідентичність стародавніх пророщених саджанців Commiphora", - йдеться в повідомленні.

Замість цього, на основі фітохімічного аналізу, дослідники припускають, що Шеба може бути пов'язана з біблійним "цорі" — смолою, що використовувалась для зцілення.

Це дерево має значну кількість пентациклічних тритерпеноїдів, сполук, що сприяють загоєнню ран, а також протизапальні та антибактеріальні властивості. Крім того, виявлено високий рівень сквалену — органічної сполуки, корисної для догляду за шкірою.

Насіння Шеби було знайдено в печері в Йорданській рифтовій долині Мертвого моря. Ймовірно, воно потрапило туди завдяки тваринам, хоча існує можливість, що насіння було збережене людьми з метою повторного введення цінного виду.

Нагадаємо, вчені заявили, що життя на Марсі, ймовірно, заховано глибоко в корі планети.

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