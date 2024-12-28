Археологи розкопали унікальний меч на кладовищі

Археологи виявили меч VI століття під час розкопок англосаксонського кладовища в сільській місцевості Кента, що у Великій Британії. Знахідка зберіглася в доброму стані.

Про це повідомляє The Guardian.

Меч має срібно-позолочену рукоядку з декоративним малюнком та лезо з рунічним написом. До його ручки прикріплений перстень, який, можливо, символізує клятву королю або іншій людині високого статусу.

У тій же могилі, звідки відкопали меч, виявили золотий кулон.

Наразі здійснили розкопки вже 12 поховань 5-6 століття на англосаксонському кладовищі.

Дослідники планують ще приблизно 200 розкопок, на дослідження яких підуть роки.

"Ми тримаємо назву місця в таємниці. Це дуже багате кладовище. Це була б справжня трагедія, якби вона стала добре відомою до того, як ми її розкопали", — сказав археолог Дункар Сейєр.

Нагадаємо, археологи виявили скарб вікінгів, похований під землею понад 1 000 років. Це відкриття відбулося в Західній Норвегії, де здійснювали розкопки, пов'язані з планами місцевого фермера щодо будівництва дороги.

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