Археологи під час будівництва виявили давні скарби вікінгів

Археологи виявили скарб вікінгів, похований під землею понад 1 000 років. Це відкриття відбулося в Західній Норвегії, де здійснювали розкопки, пов'язані з планами місцевого фермера щодо будівництва дороги.

Про це пише GreekReporter.

Артефакти виявили безпосередньо під поверхнею, приблизно на глибині вісімнадцяти сантиметрів. Скарб включає чотири срібні браслети, кожен з яких прикрашений вигадливими візерунками.

На думку експертів, ці предмети перебували під підлогою стародавнього житла вікінгів.

Археологи вважають, що артефакти датуються IX століттям. Це збігається з епохою вікінгів, яка тривала від 800 до 1050 року нашої ери — часом, позначеним широкими набігами і торгівлею по всій Скандинавії.

На місці знахідки також були сліди пожежі, що наштовхнуло археологів на думку, що мешканці могли поспіхом сховати свої скарби під час нападу, сподіваючись знайти їх пізніше.

Раніше повідомлялося, що чоловік дістав з річки меч вікінгів за допомогою магніта. Знахідку довелося передати до музею.

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