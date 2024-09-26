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В Україні вдруге за годину оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні вдруге за годину оголосили масштабну повітряну тривогу

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

На Хмельниччині сталися потужні вибухи.

В четвер, 26 вересня, в Україні вдруге за ранок оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт Міг. Перша тривала від 10:00 до 10:35.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К", - йдеться у повідомленні. 

Мапа тривог станом на 26 вересня. / ©
Мапа тривог станом на 26 вересня.

Військові попереджали про запуски кількох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Вибухи пролунали у Старокостянтинові Хмельницької області. 

Нагадаємо, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт носіїв "Кинджалів" - МіГ-31К. Військові повідомили, що ці ракети летіли у напрямку Хмельницької області. 

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