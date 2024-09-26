РФ вдарила "Кинджалами" по Україні: де небезпека

У повітрі було три винищувачі.

У четвер, 26 вересня, під час повітряної тривоги армія РФ вдарила "Кинджалами" по Україні. Лунають потужні вибухи.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

О 10:01 військові повідомили про запуск Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Хмельниччини. Вже за дві хвилини стало відомо про повторні пуски. Тим часом моніторингові канали інформували, що у повітрі перебуває три носії "Кинджалів" - МіГ-31К. Два з них зробили пуски.

Відомо, що два вибухи сталися у місті Старокостянтинів, що у Хмельницькій області. Місцеві чати пишуть, що перший стався ще до оголошення повітряної тривоги.

Як повідомлялося, під час вранішньої повітряної тривоги у Старокостянтинові на Хмельниччині сталися сильні вибухи. Перший стався ще до оголошення тривоги.

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