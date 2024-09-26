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Російські МіГи знову запустили "Кинджали": куди цілиться РФ

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Російські МіГи знову запустили "Кинджали": куди цілиться РФ

Літак МіГ-31К з ракетою "Кинджал" на підвісці / Фото: kremlin.ru

доповнюється

У четвер 26 вересня російські війська знову запустили "Кинджали по Україні. Першими двома аеробалістичними ракетами окупанти вдарили під час попередньої повітряної тривоги.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Про перший пуск ракети з курсом на захід країни стало відомо о 10:52, потім - о 10:54 - з курсом на Житомир. О 10:56 ПС попередили про два "Кинджали" на Хмельниччину.

У Старокостянтинові знову лунали потужні два вибухи. Моніторинги пишуть, що було запущено три ракети. Одна прямувала на Прикарпаття. Втім, ціль припинила своє існування. 

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