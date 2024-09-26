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Чи підтримуватимуть США Україну: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Чи підтримуватимуть США Україну: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Чи допомагатимуть США Україні - передбачення / Фото: ТСН.ua

Тарологиня зробила передбачення про американську допомогу.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення щодо того, чи підтримуватимуть США Україну після виборів президента. 

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Як вони нас підтримували - так і підтримуватимуть. Вони жорстко виховуватимуть і ставитимуть на місце, запитуватимуть, як ми витрачаємо гроші, з ким ми далі хочемо будувати партнерські стосунки. Все контролюватимуть. Але підтримувати далі будуть, хто б там що не казав", - сказала Яна Пасинкова. 

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