Будут ли США поддерживать Украину: предсказание победительницы "Битвы экстрасенсов"

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова сделала предсказание о том, будут ли США поддерживать Украину после выборов президента.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Как они нас поддерживали — так и будут поддерживать. Они будут жестко воспитывать и ставить на место, спрашивать, как мы тратим деньги, с кем мы дальше хотим строить партнерские отношения. Все будут контролировать. Но поддерживать дальше будут, кто бы что ни говорил", – сказала Яна Пасинкова.

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