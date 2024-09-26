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В Украине второй раз за час объявили масштабную воздушную тревогу

В Украине второй раз за час объявили масштабную воздушную тревогу

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

В Хмельнитчине произошли мощные взрывы.

В четверг, 26 сентября, в Украине вторично за утро объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ. Первая продолжалась с 10:00 до 10:35.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К", – говорится в сообщении.

Карта тревог на 26 сентября. / ©
Карта тревог на 26 сентября.

Военные предупреждали о запусках нескольких аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Взрывы раздались в Староконстантинове Хмельницкой области.

Напомним, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета носителей "Кинжалов" — МиГ-31К. Военные сообщили, что эти ракеты летели в направлении Хмельницкой области.

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