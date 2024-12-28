Археологи раскопали уникальный меч на кладбище

Археологи обнаружили меч VI века при раскопках англосаксонского кладбища в сельской местности Кента, расположенной в Великобритании. Находка сохранилась в хорошем состоянии.

Об этом сообщает The Guardian.

Меч имеет серебряно-позолоченную рукоядку с декоративным рисунком и лезвие с рунической надписью.

В той же могиле, откуда откопали меч, обнаружили золотой кулон.

Совершили раскопки уже 12 захоронений 5-6 века на англосаксонском кладбище. Исследователи планируют еще около 200 раскопок, на исследования которых уйдут годы.

"Мы держим название места в тайне. Это очень богатое кладбище. Это была бы настоящая трагедия, если бы она стала хорошо известна до того, как мы ее раскопали", — сказал археолог Дункар Сейер.

Напомним, археологи обнаружили клад викингов, погребенный под землей более 1 000 лет.

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