В трьох областях України ввели аварійні відключення світла

Відомо, що в декількох регіонах аварійні відключення діятимуть 15:00 до 18:00.

Екстрені відключення світла у суботу, 28 грудня, ввели у трьох областях України.

Про це повідомили пресслужби "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", та ДТЕК Дніпропетровські електромережі

За наказом НЕК "Укренерго" аварійні відключення електроенергії введено в Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.

"Отримана команда від НЕК "УКРЕНЕРГО" про те, що ГПВ на сьогодні скасовано та отримано розпорядження на введення ГАВ з 15:00 до 18:00 в об'ємі 2 черг", - зазначили в пресслужбі "Полтаваобленерго".

Крім того, з 15:00 до 18:00 аварійні відключення будуть застосовуватися в Сумській області. Водночас на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі повідомили про введені екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому заява Фіцо не вплине на енергосистему України.

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