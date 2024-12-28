Померла головна героїня фільму "Ромео і Джульєтта"

Британська акторка Олівія Гассі, знана багатьом за фільмом 1968 року "Ромео і Джульєтта", померла.

Артистки не стало на 74-му році життя. Сумну звістку повідомив режисер Марк Вестіс в Instagram. Він зазначив, що Олівія померла від онкології. Так, 2008-го року їй діагностували рак молочної залози. 2018-го року стався рецидив.

Смерть застала зірку у її власному будинку. В повідомленні на офіційній сторінці Гассі в Instagram зазначається, що поблизу хворої акторки до останнього були її найрідніші. У Олівії залишилося троє дітей, онуки та чоловік.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Олівії Гассі, яка 27 грудня мирно померла вдома в оточенні своїх близьких. Олівія була чудовою людиною, чиє тепло, мудрість і чиста доброта огортало життя всіх, хто її знав. Олівія прожила життя, сповнене пристрасті, любові та відданості мистецтву, духовності та доброти до тварин", - написали рідні у фотоблогу.

Олівія Гассі та Леонард Вайтінг / Фото: Getty Images

Зазначимо, першу славу 15-річній Гассі приніс фільм "Ромео та Джульєтта" режисера Франка Дзеффіреллі, де вона зіграла головну роль Джульєтти. За акторську діяльність зірка отримала "Золотий глобус". Згодом прихильники гідно оцінили її роль у фільмі жахів Боба Кларка "Чорне Різдво". Також артистку можна побачити у низці картин, як "Ісус з Назарету", "Айвенго", мінісеріалі "Воно" та багатьох інших.

Цікаво, що 2022 року Олівія Хассі разом з іншими колегами з "Ромео і Джульєти" звинуватили студію Paramount у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Бо вона разом з актором Леонардом Вайтінгом, який грав Ромео, знімалися оголеними, коли були неповнолітніми. Проте справу вони програли.

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