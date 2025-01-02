Какой алкогольный напиток содержит меньше калорий

Меньше всего калорий содержит водка. В 50 миллилитрах этого крепкого алкоголя содержится всего 100 калорий.

Ни одно количество алкоголя не полезно для здоровья, но если вы решите употреблять спиртное в умеренных количествах, определенные напитки могут быть лучше других.

В то же время, алкогольные напитки могут быть источником значительного количества калорий.

Диетологи уверяют, что менее калорийными будут прозрачные спиртные напитки. Это, если мы говорим о потреблении его в чистом виде. Так сказать, on the rock – со льдом. Если ты фанат коктейлей, то здесь все будет зависеть также и от того, из чего они состоят.

Меньше всего калорий в алкоголе

Вино: сухое белое вино, такое как "Совиньон" "Блан" или "Пино Гриджио", содержит около 120 калорий на порцию (150 мл). Красное вино, такое как "Каберне Совиньон", содержит чуть больше калорий, но все еще остается относительно низкокалорийным выбором.

Легкое пиво: содержит около 95 калорий на порцию (355 мл). Это делает его одним из менее калорийных вариантов среди пива.

Спиртные напитки с низкокалорийными миксерами: напитки, такие как водка с содовой или текила с лаймом, содержат около 100 калорий в порцию (30 мл спиртного + миксер). Важно выбирать миксеры без добавления сахара, чтобы сохранить низкое содержание калорий.

Важно:

Алкоголь влияет на увеличение голода (за который отвечает гормон грелин) и уменьшение насыщения, а также вы можете почувствовать тягу к соленой и жирной пище. Поэтому не удивляйтесь, когда вместе со стаканом пива ваша рука автоматически тянется к орешкам, чипсам или бургерам. В конце концов, вы съедите намного больше, чем вам было нужно.

Раньше мы писали, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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