Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Волыни горела пилорама: погиб ребенок

На Волыни горела пилорама: погиб ребенок

На месте пожара / Фото: ГСЧС Украины в Волынской области

Что стало причиной трагедии – выясняет полиция.

В селе Зализныця Камень-Каширского района во время пожара на частной пилораме погиб 15-летний подросток. Пожар произошел сегодня, ориентировочно в 5 утра.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

По данным правоохранителей, тело 15-летнего местного жителя было обнаружено во время ликвидации пожара.

Огонь частично уничтожал кровлю, стены, перекрытия и оборудование пилорамы.

По факту пожара и гибели несовершеннолетнего следователи начали производство по ч. 270 Уголовного кодекса. Речь идет о нарушении требований пожарной безопасности.

Напомним, в Черкасской области во время пожара в доме погибли дети.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация