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На Волині горіла пилорама: загинула дитина

На Волині горіла пилорама: загинула дитина

На місці пожежі / Фото: ДСНС України у Волинській області

Що стало причиною трагедії - з'ясовує поліція.

 У селі Залізниця Камінь-Каширського району під час пожежі на приватній пилорамі загинув 15-річний підліток. Займання сталося сьогодні, орієнтовно о 5 ранку.

Про це повідомили в Нацполіції області.

За даними правоохоронців, тіло 15-річного місцевого жителя виявили під час ліквідації пожежі.

Вогонь частково нищив покрівлю, стіни, перекриття та устаткування пилорами.

За фактом пожежі і загибелі неповнолітнього слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає покарання в позбавленні воді від 3 до 8 років.

Нагадаємо, на Черкащині під час пожежі у будинку загинули діти. 

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