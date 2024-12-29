Пожежа у будинку на Черкащині: загинули троє дітей

У Черкаській області під час пожежі у будинку загинули діти. Їхні тіла виявили рятувальники.

Про це повідомили у поліції регіону.

"У результаті займання загинули 9-річний хлопчик, 18-річний юнак та 16-річна дівчина. Їхні тіла виявили у будинку під час гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні відомства.

Слідчі Звенигородського райвідділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) та за ст. 166 Кримінального кодексу України.

За попередніми висновками, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення.

Раніше стало відомо, що на Київщині живцем згоріли двоє чоловіків.

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