Пожар в доме в Черкасской области: погибли трое детей

В Черкасской области при пожаре в доме погибли дети. Их тела обнаружили спасатели.

Об этом сообщили в полиции региона.

"В результате возгорания погибли 9-летний мальчик, 18-летний юноша и 16-летняя девушка. Их тела обнаружили в доме во время тушения пожара", — говорится в сообщении ведомства.

Следователи Звенигородского райотдела полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) и ст. 166 Уголовного кодекса Украины.

По предварительным выводам, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

Ранее стало известно, что в Киевской области заживо сгорели двое мужчин.

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