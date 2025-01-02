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Астролог ответил, станет ли 2025 победным для Украины

Астролог ответил, станет ли 2025 победным для Украины

Астролог прогнозирует завершение войны в Украине до конца 2025 года Коллаж ТСН.ua

Год Змеи, по прогнозам астролога, станет решающим для конца войны.

Астрологические прогнозы указывают на возможное завершение войны для Украины в 2025 году, связанное с уникальным планетарным влиянием. 

Об этом рассказал астролог Влад Росс для TSN.UA.

Он пояснил, что уникальное расположение планет, в частности Юпитера, Меркурия и Венеры, будет способствовать позитивным изменениям.

"Вот буквально поздним летом в начале осени точка жизни приближается к победному Юпитеру. Юпитер это планета счастья, успеха, жизни, соединится еще и с Меркурием. А дальше, уже к концу года с Венерой. То есть конец года это что-то будет невероятное для нашей страны", - отметил Росс.

По словам астролога, это может означать вливание инвестиций в восстановление Украины. В то же время он отметил, что в случае, если российский диктатор Владимир Путин будет сопротивляться "его в конце концов отправят на тот свет".

Росс отметил, что цифра 9, полученная путем сложения чисел 2025 года, символизирует завершение.

"Девятка, с одной стороны, это нумерология связана с Марсом, это решение всех конфликтов. Марс планета войны, а с другой точки зрения это Нептун. Это действительно те возможности, вниз посланные с небес, которые летают над нами", - заявил Росс.

Он подчеркнул, что 2025 год является лучшим для "завершения войны окончательно и бесповоротно".

"Этот год закончится у нас 16 февраля 2026 года. Год Змеи, он именно тогда закончится. И если у нас Сатурн перейдет зодиакальный знак 25 мая 2025 года, где может быть положено начало конца этой войны. Если она совсем не закончится и будут какие-то еще хитросплетения, то точно закончится, когда во второй раз войдет Сатурн. в зодиакальный знак Овна - это 16 февраля 2026 года. В любом случае это будет касаться года Змеи и год Змеи протянется до февраля 2026 года", - предвещает астролог.

По прогнозу Росса, процесс охлаждения конфликта начнется с 25 мая 2025 года, когда Сатурн войдет в знак Овна, что символизирует замораживание войны. Однако окончательное завершение конфликта, ожидается к 16 февраля 2026 года, когда Сатурн окончательно войдет в Овна.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Ядерный удар, членство в НАТО и президентские выборы: что ждет Украину в 2025? Влад Росс".

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