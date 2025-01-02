Який алкогольний напій містить найменше калорій

Жодна кількість алкоголю не є корисною для здоров'я, але якщо ви вирішите вживати спиртне у помірних кількостях, певні напої можуть бути кращими за інші.

Водночас алкогольні напої можуть бути джерелом значної кількості калорій.

Дієтологи запевняють, що найменш калорійними будуть прозорі спиртні напої. Це, якщо ми говоримо про споживання їх у чистому вигляді. Так би мовити, on the rock – з льодом. Якщо ж ти фанат коктейлів, то тут усе залежатиме також і від того, з чого вони складаються.

Найменше калорій в алкоголі

Вино: сухе біле вино, таке як "Совіньйон" "Блан" або" Піно Гріджіо", містить близько 120 калорій на порцію (150 мл). Червоне вино, таке як" Каберне Совіньйон", містить трохи більше калорій, але все ще залишається відносно низькокалорійним вибором.

Легке пиво: легке пиво містить близько 95 калорій на порцію (355 мл). Це робить його одним з найменш калорійних варіантів серед пива.

Спиртні напої з низькокалорійними міксерами: напої, такі як горілка з содовою або текіла з лаймом, містять близько 100 калорій на порцію (30 мл спиртного + міксер). Важливо вибирати міксери без додавання цукру, щоб зберегти низький вміст калорій.

Важливо:

Алкоголь впливає на збільшення голоду (за який відповідає гормон грелін) та зменшення насичення, а також ви можете відчути потяг до солоної та жирної їжі. Тож не дивуйтеся, коли разом із склянкою пива ваша рука автоматично тягнеться до горішків, чипсів або бургерів. Зрештою, ви зʼїсте набагато більше, ніж насправді вам було треба.

Раніше ми писали, як покращити здоров’я серцево-судинної системи.

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