Врятують від похмілля: вчені підтвердили особливу властивість яєць

В народі про яйця, як засіб від похмілля, відомо вже давно. Але тепер експерти підтвердили, що такий метод дійсно дієвий. Як швидко позбутися похмілля за допомогою яєць — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Напередодні зимових свят у CambridgeLive опублікували теорію керівника спеціалізованої компанії зі зберігання вина Elite Wine Refrigeration Каллума Дулі, як швидко позбутися похмілля.

Різноманітні алкогольні напої, зокрема й вино, викликають похмілля, порушуючи якість сну та зневоднюючи організм. Алкоголь насправді є токсином. Тому коли він потрапляє до організму, той починає його активно виводити. Однак існують певні підходи, які допоможуть вам уникнути неприємних відчуттів зранку після вечірки.

В тому, яким буде ваше самопочуття після вживання алкоголю, значну роль відіграє шлункова кислота. А тому, за словами Дулі, дуже важливо правильно турбуватися про своє травлення. Наприклад, експерти радять не вживати солодкої їжі до та після того, як ви будете пити вино чи інші алкогольні напої. Адже вино саме по собі спричинить різке підвищення рівня цукру в крові.

Чому потрібно вживати яйця, щоб позбутися похмілля? Все дуже просто. До їхнього складу входять амінокислоти, зокрема авідин, які допомагають розщеплювати ацетальдегід. Також вони містять мінерали та корисні речовини, які налагодять роботу шлунка.

Коли організм розщеплює алкоголь, починає виробляти саме таку хімічну сполуку як ацетальдегід. Вона може шкодити здоров'ю, тому завдяки яйцям організм зможе швидше відновитися.

Як правильно споживати яйця від похмілля

Найкраще допомагають від похмілля саме сирі яйця. Їх потрібно пити натщесерце зранку після вечірки, коли ви відчуваєте симптоми алкогольної інтоксикації.

Також експерти кажуть, що цей продукт може допомогти взагалі не відчути похмілля, якщо випити хоча б одне яйце за кілька годин або навіть під час бурхливої вечірки.

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