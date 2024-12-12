Орбан їде до Ердогана розмовляти про Україну

Політики обговорять війну в Україні, конфлікт на Близькому Сході та шанси на мир.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 12 грудня зустрінеться в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і проведе з ним переговори.

Про це заявив керівник пресслужби прем'єр-міністра Берталан Хавасі, повідомляє MTI.

Орбан проведе переговори з Ердоганом, а потім візьме участь у закритті угорсько-турецького культурного сезону.

На зустрічі політиків обговорюватимуться поточні міжнародні справи, війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході, шанси на мир, а також багато тем угорсько-турецьких відносин.

"Наприкінці 2023 року ми підняли наші двосторонні відносини на рівень стратегічного партнерства, і відтоді наше співробітництво динамічно розвивається", – сказав Хавасі.

Нагадаємо, 11 грудня Орбан провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Прем’єр Угорщини заявив про своє зацікавлення у сприянні "спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання" війни в Україні.

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