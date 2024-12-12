Орбан едет к Эрдогану разговаривать об Украине

Политики обсудят войну в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и шансы на мир.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 декабря встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и проведет с ним переговоры.

Об этом заявил руководитель пресс-службы премьер-министра Берталан Хаваси, сообщает MTI.

Орбан проведет переговоры с Эрдоганом, а затем примет участие в закрытии венгерско-турецкого культурного сезона.

На встрече политиков будут обсуждаться текущие международные дела, война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке, шансы на мир, а также много тем венгерско-турецких отношений.

"В конце 2023 года мы подняли наши двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства и с тех пор наше сотрудничество динамично развивается", — сказал Хаваси.

Напомним, 11 декабря Орбан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Венгрии заявил о своей заинтересованности содействию "совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения" войны в Украине.

Читайте также: