Не викидайте: черствий хліб можна розм'якшити, і ось як це зробити

Якщо ви задумалися, як черствий хліб зробити свіжим знову, тоді вам можуть знадобитися дієві способи, які ТСН.ua зібрав в цьому матеріалі.

Часто буває, коли купуєш хліб, а потім кілька днів його не їсиш, ціла буханка або півбуханки може зачерствіти. Звичайно, з сухого хліба завжди можна приготувати щось смачне, якщо підключити фантазію. Але що робити, якщо потрібен саме хліб, а можливості піти в магазн немає? Дізнайтеся, як черствий хліб зробити свіжим за допомогою п'яти простих способів.

Як відсвіжити хліб в мікрохвильовці

На сьогоднішній день цей спосіб вважається найдієвішим та найпростішим. Щоб черствий хліб знову став свіжим, візьміть паперовий рушник, змочіть його у холодній воді, а потім відіжміть. Порцію хліба потрібно щільно загорнути у вологий рушник та покласти в мікрохвильову піч на 10 секунд. Дістаньте хліб, зніміть рушничок і можете насолоджуватися.

За допомогою духовки

Духовку потрібно попередньо розігріти до 180 градусів. Потім взяти шматок фольги, щоб він повністю покрив буханку, загорнути нею хліб і помістити його в духовку. Якщо хліб був порізаним, потрібно всього 5 хвилин. Якщо ж ви вирішили відсвіжити цілу буханку, тоді їй знадобиться приблизно 20 хвилин. Після цього витягніть хліб з духовки, але не знімайте фольгу. Дайте йому там охолонути, щоб він зволожився.

Як розм'якшити черствий хліб за допомогою селери

Якщо у вас є вдома великі багаторазові пакети для хліба чи спеціальні мішки, можна спробувати цей спосіб. В пакет з буханкою додайте 2-3 селери, потім покладіть в холодильник і залишіть на кілька годин (краще за все на ніч). Селера за цей час трішки підсохне і віддась свою вологу хлібу.

Візьміть друшляк

Якщо ви все ще можете порізати засохший хліб, зробіть це, а скибочки покладіть на друшляк. Далі друшляк потрібно помістити на каструлю, всередині якої кипляча вода. Однай варто звернути увагу, що між рідиною та друшляком повинна бути відстань не менше 10 см. Тоді хліб відсвіжиться, але не розм'якне повністю.

Використайте кран з водою

Хоч цей спосіб і може здатися дивним на перший погляд, але експерти радять його використовувати в тому випадку, коли хліб зачерствів дуже сильно. Візьміть буханку і піднесіть її під теплу воду. Дуже важливо, щоб рідина потрапляла не на верхню, а на нижню скоринку. Коли хліб повністю змочений, покладіть його на пергамент так, щоб нижня частина була внизу. Далі помістіть у духовку, яку потрібно зарання розігріти до 200 градусів. Залишіть там на 8-10 хвилин. Вода почне випаровуватися і проходити крізь буханку хліба, розм'якшуючи її.

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