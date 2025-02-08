Українські військові просунулися на Курщині - Deeep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

"Сили Оборони України просунулися біля Черкаської Конопельки", — йдеться у повідомленні у соцмережах.

Водночас ворог просунувся біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці.

Нагадаємо, що на Курщині поновилися штурми за участі солдатів КНДР. Ворог відновив штурми, але втратив значну кількість живої сили. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: