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Українські військові просунулися на Курщині - Deeep State

Українські військові просунулися на Курщині - Deeep State

Ілюстрація. Сили ЗСУ рухаються на Курщині. / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники рухаються вперед у Курській області РФ.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

"Сили Оборони України просунулися біля Черкаської Конопельки", — йдеться у повідомленні у соцмережах. 

Водночас ворог просунувся біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці.

Нагадаємо, що на Курщині поновилися штурми за участі солдатів КНДР. Ворог відновив штурми, але втратив значну кількість живої сили. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. 

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