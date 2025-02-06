Успіх є, але радіти рано: українські військові блогери про новий наступ на Курщині

Зокрема, на думку журналіста Богдана Мирошникова, просуванн на Курщині дійсно є, але зовсім не в тих масштабах, як подають пропагандисти РФ.

Сили оборони дійсно мають успіх у просуванні на Курщині. Проте, ймовірно, не у таких масштабах, як подають російські пропагандисти.

Про це пишуть відомі українські військові блогери.

"На Курщині дійсно маємо успіх у просуванні. Дуже велику перешкоду створюють ворожі дрони, це було передбачувано", – зазначає командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

Він наголошує, що штурмові дії на цьому напрямку дійсно важливі, адже у разі нашого виходу з Курщини, ворог серйозно наважений зайти в Сумську область.

Український військовий журналіст Богдан Мирошников визнає, що на Курщині дійсно є просування Сил Оборони, але не радить читати ресурси ворога, адже пропагандисти правди не напишуть.

За його інформацією, просування зовсім не в тих масштабах, як подають пропагандисти.

"Але воно (просування – Ред.) є. Не думаю, що це якась велика задумка, просто покращення поточного тактичного становища", – припустив журналіст.

Адмін Telegram-каналу "Офіцер" лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" сьогодні вранці також підтвердив, що тривають контрнаступальні дії Сил оборони на правому фланзі в Курській операційній зоні, з застосуванням бронетехніки.

Росіяни в свою чергу активно використовують FPV-дрони з оптоволокною для протидії, де це можливо, адже погода несприятлива для застосування дронів.

"На Курщині просування Сил оборони досі тривають, стосовно того, де вони змогли закріпитись питання відкрите. Росіяни вже заявляють про десятки знищених одиниць техніки, що не відповідає дійсності. Втрати є, але виключно від оптоволоконних FPV-дронів, які створили певні проблеми, знищено та пошкоджено по факту близько 5 одиниць техніки", – зазначив він дещо пізніше.

Також "Офіцер" додав, що противник розвіддронами намагається контролювати всі логістичні шляхи підконтрольної території Курщини та на прикордонні Сумської області.

Зауважимо, що українська сторона досі офіційно не прокоментувала те, що відбувається в Курській області.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 лютого, пропагандисти РФ заявили про новий наступ ЗСУ на Курщині.

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