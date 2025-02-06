Успех есть, но радоваться рано: украинские военные блогеры о новом наступлении на Курщине

В частности, по мнению журналиста Богдана Мирошникова, продвижение на Курщине действительно есть, но совсем не в тех масштабах, как подают пропагандисты РФ.

Силы обороны действительно имеют успех в продвижении на Курщине. Однако, вероятно, не в таких масштабах, как подают российские пропагандисты.

Об этом пишут известные украинские военные блогеры.

"На Курщине действительно имеем успех в продвижении. Очень большие помехи создают вражеские дроны, это было предсказуемо", — отмечает командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

Он подчеркивает, что штурмовые действия на этом направлении действительно важны, ведь в случае нашего выхода с Курщины, враг серьезно может отважиться зайти в Сумскую область.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников признает, что на Курщине действительно есть продвижение Сил обороны, но не советует читать ресурсы врага, ведь пропагандисты правды не напишут.

По его информации, продвижение совсем не в тех масштабах, как представляют пропагандисты.

"Но оно (продвижение – Ред.) есть. Не думаю, что это какая-то большая задумка — просто улучшение текущего тактического положения", – предположил журналист.

Админ Telegram-канала "Офицер" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сегодня утром также подтвердил, что продолжаются контрнаступательные действия Сил обороны на правом фланге в Курской операционной зоне, с применением бронетехники.

Россияне в свою очередь активно используют оптоволоконные FPV-дроны для противодействия, где это возможно, ведь погода неблагоприятна для применения дронов.

"На Курщине продвижения Сил обороны до сих пор продолжаются, относительно того, где они смогли закрепиться — вопрос открытый. Россияне уже заявляют о десятках уничтоженных единиц техники, что не соответствует действительности. Потери есть, но исключительно от оптоволоконных FPV-дронов, которые создали определенные проблемы, уничтожены и повреждены по факту около 5 единиц техники", – отметил он несколько позже.

Также "Офицер" добавил, что противник разведывательными дронами пытается контролировать все логистические пути подконтрольной территории Курщины и на приграничье Сумской области.

Отметим, что украинская сторона до сих пор официально не прокомментировала происходящее в Курской области.

Напомним, что сегодня, 6 февраля, пропагандисты РФ заявили о новом наступлении ВСУ на Курщине.

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