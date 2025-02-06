"Как гром среди ясного неба": пропагандисты РФ ноют о новом наступлении ВСУ на Курщине – что известно

Через полгода после начала операции в Курской области РФ Силы обороны не только не собираются отступать, но и, похоже, начали новое наступление вблизи Суджи.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на так называемых Z-военкоров и пропагандистов РФ.

По их информации, ВСУ пошли в атаку юго-восточнее Суджи в направлении населенных пунктов Фанасеевка и Уланок. В результате боевых действий в Рыльском районе был поврежден газопровод, сообщил губернатор Курской области РФ Александр Хинштейн. По его словам, началось возгорание, и трубопровод пришлось перекрыть, в результате чего без газа остались два населенных пункта.

Z-военкоры пишут, что Силы обороны взяли под контроль Черкасскую Конопельку и Уланок. Пропагандисты ноют, что наступление ВСУ началось, "как гром среди ясного неба".

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Украинское контрнаступление является "попыткой улучшить свое положение", пишет еще один российский пропагандистский канал. "Именно к югу от Суджи в последние месяцы ВС РФ смогли значительно продвинуться и прижать ВСУ фактически к самой Судже, угрожая всей группировке в Курской области", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Astra пишет, что бои в Курской области продолжаются с 06:00 6 февраля. В канале предполагают ВСУ стремятся взять под огневой контроль 65-километровый участок дороги от Сум до Суджи, по которому поступают подкрепления.

Вражеский телеграмм-канал "Суджа родная" сообщает о тяжелых боях в регионе и не исключает, что это может быть отвлекающий маневр ВСУ перед более масштабным контрнаступлением.

А кадыровцы снова не знают, где "противник"

Командир боевиков дон-дона Кадырова "Ахмат" Апти Алаудинов (или как его насмешливо называют в Сети даже сами россияне "Лапти Аладина") тоже заявил о контрнаступлении ВСУ в Курщине.

"Вот сегодня у наших соседей пошла волна контрнаступления противника (Сил обороны Украины — Ред.). Хочу отметить, что в направлении Черкасской Конопельки — Уланки (села в Суджанском районе Курской области) никогда спецназ "Ахмат" не стоял. Противник, видимо, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего, и пошел, значит, вниз, к нашим соседям на левом фланге", – сказал Алаудинов.

"Просто какая-то мистика. Как только какие-то бои – "Ахмата" там никогда нет. Не так просто найти на фронте храбрых воинов Кадырова", – смеется над боевиками Кадырова паблик "Сеятель ветра".

Отметим, что украинская сторона официально не прокомментировала происходящее в Курской области.

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Новости ТСН онлайн 14:00 6 февраля. НОВЫЕ САМОЛЕТЫ ДЛЯ УКРАИНЫ и СКАНДАЛ с сыном Трампа

Ранее на Курщине десантники схватили в плен группу из 21 российского военного.

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