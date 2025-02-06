Чи є у Трампа план закінчення війни в Україні: Зеленський відповів

Офіційного плану щодо закінчення війни Росії проти України, який би представив президент США Дональд Трамп найближчим часом, поки немає.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо 6 лютого.

На думку українського президента, Трампу відома позиція України. Водночас конкретного плану припинення війни американський глава не має. Інформація, яку розповсюджують ЗМІ, не є офіційною.

"Я впевнений, наші команди будуть працювати разом. Не може бути окремого плану від когось", — сказав Зеленський.

Він також відповів на запитання щодо розуміння, яким має бути цей план.

"Є конкретні речі, які ми вже обговорювали з американською стороною ще до інавгурації президента Трампа. У нас була можливість почути один одного. Почути бачення, важливі речі, пріоритетні, і речі, в яких не може бути поступок від українського народу", — сказав глава держави.

Президент нагадав, що нещодавно в медіа поширили інформацію про нібито план від спеціального представника США з питань України і Росії, відставного генерала Кіта Келлога.

"А потім пан Кіт Келлог сказав, що "це не від мене". Це якась інформація стороння. Багато буде всього, і вкидів, і не вкидів, десь це може співпадати з реальністю, але у більшості, впевнений, що ні", — додав Зеленський.

Він запропонував дочекатися офіційних перемовин і результатів.

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив про плани обговорювати закінчення війни в Україні під час Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року.

До цього, посадовець неодноразово говорив те, що в команді глави США Дональда Трампа розробили "надійний план" для припинення бойових дій, а також початку переговорів України з РФ.

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