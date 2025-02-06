Трамп змінює політику USAID: які проєкти залишаться

Нова адміністрація вже ознайомилася з низкою програм, які відповідають оголошеним цілям.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звертається до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), щоб визначити програми, які продовжать свою роботу.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Гватемали Бернардо Аревало повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, роботу продовжать лише ті проекти, які сприяють національним інтересам Сполучених Штатів.

"А ті, що цього не роблять, не продовжуватимуть. Йдеться не про припинення іноземної допомоги. Йдеться про її структурування таким чином, щоб сприяти національним інтересам Сполучених Штатів", – сказав держсекретар.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо наголосив, що іноземна допомога має служити виключно для просування національних інтересів США, а не бути благодійністю.

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