Трамп меняет политику USAID: какие проекты останутся

Новая администрация уже ознакомилась с рядом программ, отвечающих объявленным целям.

Администрация президента США Дональда Трампа обращается в миссии Агентства США по международному развитию (USAID), чтобы определить программы, которые продолжат свою работу.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Гватемалы Бернардо Аревало сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, работу продолжат только те проекты, которые способствуют национальным интересам Соединенных Штатов.

"А те, кто этого не делает, не будут продолжать. Речь идет не о прекращении иностранной помощи. Речь идет о ее структурировании таким образом, чтобы способствовать национальным интересам Соединенных Штатов", – сказал госсекретарь.

Напомним, ранее Марк Рубио подчеркнул, что иностранная помощь должна служить исключительно для продвижения национальных интересов США, а не быть благотворительностью.

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