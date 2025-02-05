"Пошли серьезные эшелоны поставок из США, Трамп торгуется с РФ" — Карась

Также он опроверг распространенную в Сети информацию о проблемах со "старлинками" на фронте.

Общественный активист и военнослужащий Евгений Карась утверждает, что "пошли серьезные эшелоны поставок из США".

Об этом он написал в Telegram.

"Пошли серьезные эшелоны поставок из США. Снаряды, техника. Трамп во всю торгуется с РФ", – утверждает Карась.

Также он опроверг распространенную в Сети информацию, что якобы на фронте иногда начали возникать проблемы с американскими "старлинками".

"Отключать связь и одновременно наращивая поставки американского оружия – совершенно нелогично. Связь через "Старлинк" будет, я бы поспорил. Но сначала найдите мне первоисточник этого вброса", – пишет Евгений Карась.

Отметим, что официального подтверждения такого заявления Карася пока нет.

Ранее в Bloomberg сообщили, что Дональд Трамп подготовил план прекращения войны России против Украины.

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