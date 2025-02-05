"Пішли серйозні ешелони поставок зі США, Трамп торгується з РФ" – Карась

Також він спростував поширену у Мережі інформацію про проблеми зі "старлінками" на фронті.
Громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась стверджує, що "пішли серйозні ешелони поставок зі США".
Про це він написав у Telegram.
"Пішли серйозні ешелони поставок зі США. Снаряди, техніка. Трамп в усю торгується з РФ", – стверджує Карась.
Також він спростував поширену у Мережі інформацію, що нібито на фронті подекуди почали виникати проблеми з американськими "старлінками".
"Відключати звʼязок і водночас нарощуючи постачання американської зброї – абсолютно нелогічно. Звʼязок через "Старлінк" буде, я би побився об заклад. Але спочатку знайдіть мені першоджерело цього вкиду", – пише Євген Карась.
Зауважимо, що офіційного підтвердження такої заяви Карася поки немає.
Раніше у Bloomberg повідомили, що Дональд Трамп підготував план припинення війни Росії проти України.
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