"Пішли серйозні ешелони поставок зі США, Трамп торгується з РФ" – Карась

Також він спростував поширену у Мережі інформацію про проблеми зі "старлінками" на фронті.

Громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась стверджує, що "пішли серйозні ешелони поставок зі США".

Про це він написав у Telegram.

"Пішли серйозні ешелони поставок зі США. Снаряди, техніка. Трамп в усю торгується з РФ", – стверджує Карась.

Також він спростував поширену у Мережі інформацію, що нібито на фронті подекуди почали виникати проблеми з американськими "старлінками".

"Відключати звʼязок і водночас нарощуючи постачання американської зброї – абсолютно нелогічно. Звʼязок через "Старлінк" буде, я би побився об заклад. Але спочатку знайдіть мені першоджерело цього вкиду", – пише Євген Карась.

Зауважимо, що офіційного підтвердження такої заяви Карася поки немає.

Раніше у Bloomberg повідомили, що Дональд Трамп підготував план припинення війни Росії проти України.

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