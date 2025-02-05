Вибухи в ТЦК: хто стоїть за хвилею терору в Україні

Кілька областей України охопила хвиля терористичних атак на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

За п’ять днів лютого 2025 року атаки на ТЦК відбулися у Рівненській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про жахливі інциденти та хто за цим стоїть.

Вибух у Рівному

У суботу, 1 лютого, близько 16:00 у Рівному прогримів вибух у місцевому ТЦК.

Згодом, у Службі безпеки України (СБУ) повідомили деталі трагедії. Там зазначили, що теракт у Рівненському обласному ТЦК влаштували окупанти.

Росіяни використали "втемну" завербованого агента, а самого ж його підірвали разом з вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Внаслідок вибуху терорист загинув на місці, а вісім військовослужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

СБУ пофінормувала, що терористом виявився 21-річний безробітний з Житомирщини, який шукав швидких заробітків на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодикові гроші за виконане завдання.

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Агент прибув до Рівного з саморобним вибуховим пристроєм, який був замаскований у туристичному рюкзаку. Вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один ґаджет з "дистанційним управлінням" фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

"За допомогою камери телефона російські спецслужбісти зафіксували, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення, і одразу активували СВП через виклик", – деталізували в СБУ.

Розслідування триває.

Атака на ТЦК у Павлограді

У неділю, 2 лютого, біля будівлі Павлоградського РТЦК та СП вибухнув саморобний вибуховий пристрій, поранення дістав 24-річний військовослужбовець.

У СБУ повідомили, що вибух був частиною операції російських спецслужб, які таким чином намагалися дискредитувати роботу ТЦК та підірвати довіру громадян до мобілізації.

Упродовж доби правоохоронці затримали всіх причетних до теракту. Ними виявилася агентурна група з трьох осіб віком 21 та 22 роки. Молодики шукали "легкий" заробіток у телеграм-каналах, де їх завербували представники спецслужб РФ, пообіцявши грошову винагороду за виконання диверсійних завдань.

СБУ затримала агентів РФ

СБУ затримала агентів РФ

СБУ затримала агентів РФ / Фото: СБУ

Один із фігурантів, мешканець Павлограда, самостійно виготовив вибуховий пристрій і заховав його у схроні біля власного будинку.

Двоє інших агентів – мешканці Одеської області – прибули до Павлограда, де отримали координати схованки. Вони забрали вибухівку, встановили її поблизу ТЦК і розмістили приховану камеру для фіксації наслідків теракту.

Вибуховий пристрій активували дистанційно – через виклик на мобільний телефон. Після скоєння злочину диверсанти сховалися у своїх помешканнях і чекали на обіцяні гроші з Росії.

Наразі триває розгляд питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєний злочин агентам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському

У Кам'янець-Подільському у середу, 5 лютого, близько 13:00 біля будівлі ТЦК пролунав вибух.

Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська повідомила "Суспільному", що попередньо загинув чоловік, четверо людей травмовані.

Наслідки вибуху у Кам'янці-Подільському / Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському / Фото: t.me/kamianetsplus

Мер міста Кам'янець-Подільський Михайло Посітко в ефірі телемарафону повідомив, що загиблою людиною була та, яка передавала речі нібито військовослужбовцю, котрий перебував на території ТЦК.

"Саме під час такої передачі пролунав вибух. Фактично та людина, яка це робила, і загинула", – розповів мер.

За його словами серед постраждалих двоє лікарів ВЛК. Також постраждала одна перехожа людина та один військовий.

Головний лікар Кам'янець-Подільської міської лікарні Борис Сирота у коментарі Суспільному розповів стан травмованих, яких наразі госпіталізували.

"Стан пацієнтів варіюється від важкого, але стабільного, до середнього та задовільного. Серед травмованих є двоє лікарів, військовослужбовець і жінка, яка є штатною працівницею установи. У деяких з госпіталізованих виявлено осколкові поранення голови, рук і живота. Ті, хто перебуває у важчому стані, були направлені до відділення нейрохірургії для видалення осколків".

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП прокоментували вибух у Кам'янці-Подільському та зазначили, що на місці працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту.

З'явилось відео з місця вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янець-Подільському

Що кажуть у поліції

Начальник Нацполіції Іван Вигівський на пресконференції у середу, 5 лютого розповів, що від початку 2025 року в Україні зафіксовано дев’ять терактів, які сталися поблизу або в приміщенні ТЦК.

За його словами, три випадки були замахами на поліцейських.

Як повідомив Вигівський, одним із способів вчинення теракту є хибний виклик, коли зловмисники телефонують на лінію 102, викликають поліцію на об'єкт, де вже була закладена вибухівка.

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Голова Нацполіції наголосив, що за всіма цими діями стоять спецслужби РФ, які полюють за всіма Силами оборони України, зокрема поліцейськими і ТЦК.

“Ми разом зі Службою безпеки розуміємо, що це конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою дестабілізувати ситуацію”, – зазначив він.

Вигівський повідомив, що за всіма випадками, які були цього року, особи встановлені, затримані, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Виконавцями злочинів переважно стають молоді особи віком 20 років і менше. Як правило, це молоді люди, які ще не усвідомлюють усієї відповідальності і того, що вони роблять, або особи з низькою соціальною відповідальністю, наркозбувачі тощо", – зазначив Іван Вигівський.

РФ "кидає" завербованих агентів

Як встановило слідство у двох випадках – у Рівному та Павлограді атаки на військових скоїли завербовані РФ агенти.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО та лейтенант Сили Оборони Андрій Коваленко у Telegram розповів, що спецслужби Росії обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші, але дурять виконавців злочинів та не виплачують обіцяне. Росіяни часто не повідомляють виконавцям, що планують активізувати вибухівку, яку ті несуть під час виконання задачі.

Керівник ЦПД зазначає, що росіяни шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори, часто без конкретики (поїдь туди і віднеси пакунок).

"Завербованих диверсантів росіяни просто використовують та кидають. Важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть в найбільш короткі терміни, втративши майбутнє", – написав Коваленко.

Реакція військових

Чимало військових засуджують диверсантів та зазначають, що насильство проти військових – неприпустиме. Зокрема, вони зауважують, що теракти спрямовані на зрив мобілізації в Україні.

Відтак, командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий назвав вбивства військових у тилу – "червоною лінією, яку не можна перетинати".

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"Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України – це за межею того, що можна толерувати", – каже Драпатий.

Зокрема, він наголосив, що "ворог працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на напади на військових та ТЦК та закликав покарати винних.

У своєму Telegram він зазначив, що насильство щодо військовослужбовців – неприпустиме.

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram-каналі заявив, що ці диверсії спрямовані на поглиблення соціальної кризи, щоб не дати Україні "зосередитись на справді важливих питаннях", а також максимально зірвати мобілізаційні заходи та завадити ухваленню необхідних політичних рішень.

"Сьогодні населення не в найкращому морально-психологічному стані, тому і серія терактів під ТЦК пішла саме зараз", – написав військовий.

Як зазначив військовий, окупанти "не заморочуються з оплатою завербованим агентам", тому підривають їх одразу на місці.

Своєю чергою військовослужбовець ТЦК Денис Богдан з Чернівців вважає, що атаки здійснюють люди, яких приваблює Росія.

"Цього не мало б бути. Людина у пікселі, яка виконує завдання хоч у тилу, хоч на фронті – це людина, яка захищає країну. Я впевнений, що це роблять не диванні експерти, які ховаються від ТЦК. Це люди, яких приваблює Росія і які йдуть на поводу у спецслужб", – розповів Богдан у коментарі Суспільному.

Реакція суспільства

Вибухи в українських ТЦК викликали широкий резонанс у суспільства.

Український громадський та політичний діяч Сергій Притула, зазначив, що теракт у рівненському ТЦК став ще одним епізодом з низки подібних по країні.

У своєму дописі на Facebook він пригадав також убивство військового у Пирятині, та зазначив, що цей жахливий злочин не має жодного виправдання, а має бути виключно одностайно засудженим.

Український журналіст, блогер та письменник Дмитро "Калинчук" Вовнятко зауважує, що окупанти підтривають ТЦК "бо ТЦК це ЗСУ, а в Україні війна і ЗСУ воюють".

"Очевидно, "казки про бусик" мети не досягають - попри всі лякалки, мобілізація триває. Тому Москва вдається до відвертого терору. Аби зірвати мобілізацію. Благо ідіотів, готових зрадити Україну за копійки - вистачає. Ну, одні ідіоти вибухнуть, інші – сядуть", - написав Дмитро на у Facebook.

Колишній радник мера Маріуполя, блогер Петро Андрющенко зазначив, що вибухи біля ТЦК це системна спланована та послідовна акція російських спецслужб. Росіяни таким агресивним способом хочуть розколоти українське суспільство.

Ветеранка і волонтерка Марія Берлінська закликає максимально жорстко покарати винних.

"Ми не Росія. Але під час війни однозначно має бути порядок і дисципліна. Інакше дисципліна в нас все одно буде. Тільки наведуть її росіяни, корейці, білоруси, іранці і китайці. В концтаборах під Полтавою. Недалеко від тієї заправки", – попереджає волонтерка.

Зустрічалися й випадки схвалення дій терористів. Зокрема, жінка, яка працює в одному із дитсадків у Рівному раділа вибуху біля ТЦК, та написала відповідний коментар у фейсбуці. Згодом її внесли в базу "Миротворець".

Скриншот

Сама винуватиця, запевнила журналістів, що не публікувала коментаря під дописом у Facebook. Жінка стверджує, що її акаунт в соцмережі хтось зламав. Також вона звернулася із заявою до правоохоронців.

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