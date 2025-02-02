Вибух поблизу ТЦК у Павлограді: що виявила поліція

Поліція працює на місці події.
Поліція працює на місці вибуху поблизу будівлі ТЦК та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік.
Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40. На місце негайно виїхали правоохоронці.
Поліцейські проводять відповідні слідчі дії.
Деталі поліцейські нададуть згодом.
Нагадаємо, 1 лютого у будівлі Рівненського ТЦК прогримів вибух, в результаті чого загинула людина, а ще шестеро дістали поранення.
Потім стало відомо, після публікації коментаря під дописом у Facebook про вибухи у Рівненському ТЦК внесли в базу "Миротворець" виховательку дитсадка.
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