Взрыв у ТЦК в Павлограде: что обнаружила полиция

Полиция работает на месте взрыва у здания ТЦК и СП в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина.

Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 18:40. На место немедленно выехали правоохранители.

Полицейские производят соответствующие следственные действия.

Детали полицейские предоставят впоследствии.

Напомним, 1 февраля в здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, в результате чего погиб человек, а еще шестеро получили ранения.

Затем стало известно, что после публикации комментария под сообщением в Facebook о взрывах в Ровенском ТЦК внесли в базу "Миротворец" воспитательницу детсада.

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