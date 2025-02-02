Чехия может изменить курс по Украине: что будет с поставкой боеприпасов

Заместитель лидера оппозиционной партии Карел Гавличек уже заявил, что нынешний подход, при котором закупки организует правительство Чехии, а не НАТО, следует пересмотреть.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины может оказаться под угрозой из-за политических изменений в стране.

Как сообщает Financial Times, партия ANO, возглавляемая бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, выступает против продолжения поставок снарядов для ВСУ. Если ANO вернется к власти после выборов в 2025 году, Чехия может прекратить покупку боеприпасов для Украины.

Заместитель лидера ANO Карел Гавличек уже заявил, что нынешний подход, при котором закупки организует правительство Чехии, а не НАТО, следует пересмотреть.

Несмотря на отдельные замечания по качеству части снарядов, украинская сторона в целом удовлетворена поставками, которые помогли компенсировать дефицит боеприпасов. По словам заместителя министра иностранных дел Чехии Эдуарда Гулициуса, в 2024 году Украина получила 520 тысяч снарядов калибра 155 мм, а в 2025 году ожидается еще 300 тысяч.

Однако возвращение Бабиша в большую политику может изменить ситуацию. Он неоднократно демонстрировал скептическое отношение к поддержке Украины и налаживал контакты с венгерским премьером Виктором Орбаном, словацким премьером Робертом Фицо и лидером австрийской крайней десницы Гербертом Киклем. В прошлом году ANO присоединилась к праворадикальному альянсу Орбана в Европарламенте, что может свидетельствовать о дальнейших сдвигах в политическом курсе партии.

Гавличек, в свою очередь, настаивает на мирных переговорах с Россией, заявляя, что война затягивается в ущерб Украине.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов стартовала в 2024 году после заявления президента Чехии Петра Павела, который сообщил о возможности приобрести 800 тысяч снарядов. К проекту присоединились около 20 стран, включая Германию, Канаду, Польшу, страны Балтии и другие европейские государства. Впрочем, из-за конкуренции на международном рынке Прага не смогла закрыть весь объем закупок в 2024 году.

Если ANO одержит победу на выборах, то дальнейшая судьба этих поставок останется под вопросом.