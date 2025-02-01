Взрыв в Ровенском ТЦК: что происходит на месте происшествия

Ожидаем детали от правоохранителей со временем.
На месте взрыва в Ровенском ТЦК и СП работает полиция. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Что произошло в Ровенском ТЦК
По данным правоохранителей, событие произошло сегодня в 16:15. В помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки раздался взрыв.
"Известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения", — отметили в ведомстве.
Следственно-оперативная группа, работники СБУ и другие экстренные службы работают на месте происшествия.
На место взрыва в Ровно приехали даже представители областных властей, а, по данным источников ТСН.ua, не исключено, что обстоятельства взрыва будет расследовать СБУ.
"Определяется, какую квалификацию предоставят — теракт или что-нибудь другое", — сообщили нам источники в Силах обороны.
Напомним, субботу, 1 февраля, в Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
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