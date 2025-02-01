Вибух у Рівненському ТЦК: що відбувається на місці події

Очікуємо на деталі від правоохоронців згодом.

На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працює поліція. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Національна поліція Україна.

Що сталося у Рівненському ТЦК

За даними правоохоронців, подія сталася сьогодні о 16:15. У приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух.

“Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення”, — зазначили у відомстві.

Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події.

На місце вибуху у Рівному приїхали навіть представники обласної влади, а за даними джерел ТСН.ua, не виключено, що обставини вибуху буде розслідувати СБУ.

“Визначається, яку кваліфікацію нададуть - теракт чи щось інше", - повідомили нам джерела у Силах оборони.

Нагадаємо, суботу, 1 лютого, в місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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