Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву

На його думку, йти на Дніпропетровщину – це занадто виснажливо для ворога.

Офіцер ЗСУ, екс-командир роти ударних БПЛА “Шершні Довбуша” 68-ї окремої Єгерської бригади Андрій Оністрат вважає, що росіянам нелогічно йти на Дніпропетровську область.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ведучій ТСН Наталі Островській.

За словами військового, російській армії потрібна Донецька область.

“Вони хочуть Донецьку область. Їм нелогічно йти в Дніпропетровську область. Там, по-перше, села – це значить вони будуть йти довго. Друга історія – так а що Дніпропетровська область, ну зайшли вони в Дніпропетровську область, і що?...Це ж у них в Конституції вже написано”, – каже Андрій Оністрат.

Крім того, на його думку, це занадто виснажливо для ворога.

“Тому, я думаю, що якщо б я на їх місці був, то я б обрав перший варіант іти туди (на Донецьку область – ред.), другий варіант – іти на Запоріжжя і тільки третій варіант іти на Дніпро. Це моя логіка мені підказує, як би я робив на їх місці”, – розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Андрій Оністрат відверто про Сирського, втрату сина та браковані дрони! «Лайно» з Америки | ІНТЕРВ'Ю

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