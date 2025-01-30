"Люди – не ідіоти": у Третій штурмовій назвали головну проблему мобілізації

Головна проблема мобілізації полягає в тому, що у цьому процесі немає справедливості.

Таку думку висловив заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

За його словами, рекрутингові центри замість ТЦК, чи ще якісь реформи для покращення мобілізації в загальному нічого не змінять. Адже головна проблема в тому, що в процесі мобілізації немає справедливості.

"В такій великій війні, коли важливе залучення всього населення, воювати не мають лише вмотивовані добровольці й ті, хто не зміг купити бронь", – каже Жорін.

Він наголошує, що воювати мають представники всіх категорій суспільства. Зокрема, діти політиків, чиновників, блогери та активісти, представники шоу-бізнесу. За словами офіцера, українці бачать, як в житті так званої "еліти" нічого не змінилось. Відповідно і мотивувати їх іти у військо досить складно.

"Звісно, ті, хто живуть в парадигмі "хай діти депутатів воюють" знайдуть ще сотні відмазок для свого боягузтва та байдужості. Проте це не відміняє необхідності прибрати категорію українців, чомусь не створених для армії. Мовчу вже про часи та війни, коли честь і гідність були важливими цінностями, а неучасть у війні для еліт вважалась зашкваром", – підсумував Максим Жорін.

Раніше у Третій штурмовій попередили, що чекає на українців у разі програшу і навели приклад окупованих територій.

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